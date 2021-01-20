أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 263 ألفًا و421 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 762.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3746 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 235 ألفًا و241.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.