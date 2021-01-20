تدشين خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة السعودي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الأربعاء، إطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي، غرب المملكة، خلال عام 2021 يربط أوروبا مع شمال أفريقيا وصولا إلى ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن "خط الشحن الملاحي الجديد يربط شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال أفريقيا، ويغطي موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.



ويعد الخط الجديد استكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة بشركة "هاباغ لويد" وشركة "سي ام ايه سي جي ام" وشركة "كوسكو" وشركة "ون" كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.



وطبقا للبيان، سيوفر الخط الجديد "IO3" خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنوياً؛ لزيادة سعة الشحن عن سابقها.