بايدن يدخل البيت الأبيض رئيسا للمرة الأولى

دخل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، البيت الأبيض وهو رئيس الولايات المتحدة لأول مرة.

ووصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، منذ دقائق، إلى مقر البيت الأبيض، بعد انتهاء المراسم الرسمية لتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك باصطحاب زوجته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وعائلته من أولاده وأحفاده.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.