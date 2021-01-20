بوقدوم يشيد بدور الجزائر في أزمة الرهائن الأمريكيين بطهران

أشاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، بمجهودات الدبلوماسية الجزائرية التي اشرف عليها وزير الشؤون الخارجية السابق محمد الصديق بن يحي, والتي تكللت بحل ازمة الرهائن الدبلوماسيين الامريكيين المحتجزين لدى إيران سنة 1981.

وقال بوقدوم، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، "أربعون سنة تمر على إبرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين في طهران، كان ذلك ثمرة وساطة شاقة قامت بها بلادنا وأشرف عليها المرحوم والشهيد محمد الصديق بن يحي وزير الشؤون الخارجية وطاقم دبلوماسي من خيرة ابناء الجزائر".

وتعد أزمة رهائن إيران أزمة دبلوماسية نشبت بين طهران وواشنطن عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب في إيران السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 أمريكيا من السفارة كرهائن لمدة 444 يوم من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981.

وقد ساهمت الوساطة الجزائرية في إيجاد حل سلمي لهذه المسألة.