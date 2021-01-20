عبدالمنعم سعيد: بايدن يسعى لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ترامب يعتبر حالة خاصة في مسار التاريخ الأمريكي المعاصر، موضحًا أنه كان يريد أن تنسحب الولايات المتحدة من العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن بايدن سيعمل على إعادة الأمور في الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه خلال الفترة المقبلة، كإعادة الوحدة في المعسكر الغربي، موضحًا أن بايدن سيسعى إلى التنافس مع الصين وليس الصراع معها.

وأوضح ان بايدن سيوقع اليوم، قرارات متعلقة بعلاقات الولايات المتحدة مع العالم، كإعادتها لاتفاقية باريس الخاصة بالاحتباس الحراري، وكذلك رفع الحظر عن الدول الذي كان قد فرضه ترامب على دول أغلب سكانها من المسلمين.

وأشار إلى أن أولويات بايدن تضع الشرق الأوسط في مكانة متأخرة، ولكن سيسعى بوسائل متعددة لإعادة الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا أن الرأي الأوروبي سيكون محدد هام في الطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع تركيا.

