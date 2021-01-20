سكاي نيوز: بايدن يعين القائمين بأعمال الوزارات والمؤسسات الفدرالية

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، سيوقع عددًا من الأوامر التنفيذية فور وصله إلى البيت الأبيض.

وقالت الفضائية، إن ‏بايدن عين القائمين بأعمال الوزارات والمؤسسات الفدرالية، على رأسها الدفاع والخارجية والخزانة والاستخبارات الوطنية.

وأضافت أن بايدن عين دانييل بينيت سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.