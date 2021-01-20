سفير روسيا بأمريكا يؤكد استعداد بلاده لحوار مع الإدارة الجديدة

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنطونوف، بأن بلاده على استعداد لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع ممثلي الإدارة المستقبلية للرئيس الجديد جو بايدن: "لم تكن هناك اتصالات من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن العديد من المعينين في السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة مألوفون لدينا، لقد عملوا في مناصب قيادية في الإدارات السابقة".

وأضاف أنطونوف: "نأمل أنه مع تغير جهاز البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوزارات الأخرى، أنه سيكون من الممكن بدء حوار هادف مع الزملاء حول المشاكل الثنائية والدولية الموضوعية"، متابعا: "أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا بضرورة القضاء على العديد من المضايقات المتراكمة في علاقاتنا، ونحن مستعدون لحوار عملي ومفيد للطرفين بقدر استعداد الجانب الأمريكي للقيام بذلك".