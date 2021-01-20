العدل الأمريكية تعتقل جنديًا حاول مساعدة داعش في مهاجمة جنود أمريكيين بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على أحد جنود الدرجة الأولى في الجيش الأمريكي ويدعى كول جيمس بريدجز، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب تستند إلى محاولاته لمساعدة تنظيم داعش الإرهابي في مهاجمة وقتل الجنود الأمريكيين بالشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع إدارة شرطة نيويورك وشعبة مكافحة التجسس بالجيش.

وأفادت الوزارة بأن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأمريكي والمعروف أيضًا باسم كول جونزاليس /20 عامًا/ من ولاية أوهايو سيواجه "اتهاما بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".

وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي /إف.بي.آي/ وجيش مكافحة التجسس الأمريكي اعتقلا بريدجز اليوم، على أن يُعرض في وقت لاحق أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من جورجيا.