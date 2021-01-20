نادي باريس يمدد إعفاء زامبيا من سداد أقساط ديونها حتى 30 يونيو

وافقت حكومات الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس على تمديد فترة إعفاء زامبيا من سداد أقساط ديونها حتى 30 يونيو المقبل في إطار مبادرة مجموعة الدول العشرين الكبرى على تمديد وقف تحصيل ديون الدول الفقيرة والنامية حتى منتصف العام الحالي لدعم هذه الدول في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن زامبيا تعهدت باستخدام قيمة هذه الأقساط في تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

كانت زامبيا قد أصبحت في أواخر العام الماضي أول دول أفريقية تعلن عجزها عن سداد أقساط ديونها الخارجية منذ بدء الجائحة.

كما حصلت زامبيا يوم 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي على موافقة الصين على تأجيل سداد أقساط الديون المستحقة لها لدى زامبيا.