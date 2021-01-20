الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين بارزين في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين في تنظيمات داعش بعملية استخباراتية في كركوك، 250 كم شمالي بغداد.



وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإرهابيين من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أن: "الإرهابي الأول المُكنى طارق تسلّم منصب ما يسمى عنصر استخبارات ومن ثم أحد عناصر ديوان الحسبة، فيما عمل الإرهابي الثاني المكنى سعد بما يسمى ديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط وأوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض آنذاك واعترف باشتراكه بثلاث غزوات داعشية عام 2014 ضد القوات الأمنية".



وبينت أن "الإرهابي الثالث عمل بما يسمى الشرطة الإسلامية واعترف باشتراكه بنصب السيطرات الإجرامية ضمن ناحية الزاب".



وأشارت إلى "تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".