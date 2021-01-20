الصين: تسجيل 103 إصابات بكورونا بينها 88 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 103 إصابات جديدة بينها 88 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 46 حالة في مقاطعة جيلين و19 حالة في مقاطعة خبي و16 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و7 حالات في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88 ألفا و557 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و635 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 15 تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي و3 حالات في قوانغدونغ وحالتين في كل من تشجيانغ وسيتشوان وشنشي وحالة واحدة في كل من تيانجين وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4545 حالة غادر منها 4269 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82449 شخصا، وأن 34966 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 58 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 819 حالة منها 266 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9720 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 165 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 868 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8828 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و766 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أصدر حي داشينغ بالعاصمة (بكين) إشعارا يمنع جميع سكان الحي من مغادرة العاصمة في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد-19.

وذكرت المجموعة القيادية المعنية بأعمال الوقاية من الوباء ومكافحته في الحي أنه على أولئك الذين يحتاجون إلى السفر خارج المدينة الحصول على موافقة من السلطات المحلية بشرط أن تكون لديهم نتيجة سلبية لاختبار الحمض النووي لكوفيد-19 في غضون ثلاثة أيام، فيما سيطبق الحي إدارة صارمة لإغلاق خمسة مجمعات سكنية في شارع "تيانقونغيوان" في داشينغ حيث تم اكتشاف 6 حالات جديدة.

وتم الطلب من جميع الأماكن العامة في "تيانقونغيوان" تعليق العمل، كما يجب أن تقتصر تدفقات الزوار في الأماكن العامة خارج هذا الشارع، بما في ذلك المتاجر والمباني التجارية والفنادق ودور السينما والصالات الرياضية، على 50% من طاقتها القصوى.

كما طلب من مؤسسات التدريب التعليمي في الحي إغلاق أبوابها، في حين ستدار مؤسسات خاصة، مثل دور رعاية المسنين ودور الرعاية الاجتماعية، بتدابير مغلقة لاحتواء عودة انتشار كوفيد-19، كما يتعين على وسائل النقل العام في الحي الحد من تدفقات الركاب بنسبة 75% من طاقتها الكاملة.

وسجلت بكين سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، تم الإبلاغ عن ست حالات منها في مجمع رونغهوي السكني في داشينغ، وحالة واحدة في حي شونيي.