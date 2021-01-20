 نيد برايس متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية الأمريكية - بوابة الشروق
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نيد برايس متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية الأمريكية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:33 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاأبعاء عن تعيين نيد برايس متحدثًا رسميا جديدًا باسم الوزارة وذلك فور التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال المتحدث الرسمي الجديد باسم الخارجية الأمريكية، في أول تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد توليه منصبه الجديد، "يشرفني الانضمام إلى الفريق الرائع في وزارة الخارجية الأمريكية! نتطلع إلى بناء حوار منتظم ومنفتح وصادق لتعزيز سياسة خارجية تخدم الشعب الأمريكي".

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في السياق ذاته انه تم تعيين جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتى اكدت فى تدوينة لها بهذه المناسبة "أتطلع إلى العمل بجانب المتحدث الجديد باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس لإعادة بناء الثقة مع الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام بينما نسعى لتقوية شراكاتنا حول العالم".


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