 تقليص ساعات حظر التجول في غرب دارفور بعد هدوء الأوضاع - بوابة الشروق
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تقليص ساعات حظر التجول في غرب دارفور بعد هدوء الأوضاع

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:26 م

أصدر والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، قرارا قضى بتخفيض ساعات حظر التجول الشامل في جميع أنحاء الولاية ليكون من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي.

واستثنى القرار تحرك وتجول العاملين في المجال الإنساني من المنظمات والفرق والكوادر الطبية والصحية وقطاعات المياه والكهرباء والأجهزة الإعلامية خلال ساعات الحظر.

وقال الدومة إن الهدوء عاد للولاية بعد الانتشار الواسع الذي أحدثته التعزيزات العسكرية القادمة من ولايات وسط وجنوب دارفور، بعد ارتفاع وتيرة الأحداث منذ صباح السبت الماضي، وهى الأحداث التي خلفت عددا من القتلى والجرحى.


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