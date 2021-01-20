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السعودية تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 3:30 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 365 ألفًا و563 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6338.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 173 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 357 ألفًا و177.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.

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