 الرؤساء السابقون بوش وكلينتون وأوباما يصلون إلى مقبرة أرلينجتون - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يناير 2021 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

الرؤساء السابقون بوش وكلينتون وأوباما يصلون إلى مقبرة أرلينجتون

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:32 م

غادر ‏الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كيمالا هاريس، مبنى الكونجرس إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية قبل الذهاب إلى البيت الأبيض.
وحسبما أوردته «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، وصل ‏الرؤساء السابقون جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية.
وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك