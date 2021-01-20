الرؤساء السابقون بوش وكلينتون وأوباما يصلون إلى مقبرة أرلينجتون

غادر ‏الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كيمالا هاريس، مبنى الكونجرس إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية قبل الذهاب إلى البيت الأبيض.

وحسبما أوردته «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، وصل ‏الرؤساء السابقون جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.