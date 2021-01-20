رئيس بنين يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

أعلن رئيس بنين باتريس تالون ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

يأتي ذلك قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في دولة بنين بفترة تقل عن ثلاثة شهور، حيث بدأ الرئيس تالون الحملة الانتخابية بإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يوم 11 أبريل القادم.

وقال رئيس بنين "إنني سأستمر في تكريس طاقتي من أجل تعزيز الحكم الرشيد".

وكان هذا الإعلان قد أثار دهشة البعض لأن الرئيس ذكر وقت انتخابه عام 2016 أنه يرغب في تولي الرئاسة لفترة واحدة.. ولكن الأمر لم يثر دهشة المعارضة التي لم تشك في أن الرئيس سيرشح نفسه مرة أخرى لأنها تعتقد أنه أحكم قبضته على السلطة في بنين منذ توليه منصبه.

ويزعم معارضو رئيس بنين أنه استغل النظام القضائي بتشكيل محكمة خاصة من أجل إبعاد خصومه عن العمل السياسي.

يشار إلى أن بعض المعارضين كانوا قد شكلوا تحالفا أطلقوا عليه اسم "الجبهة من أجل استعادة الديمقراطية"، وذلك في محاولة للتأثير على رئيس بنين في الانتخابات.