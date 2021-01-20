 مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث عن سيارة عسكرية مسروقة تتبع الحرس الوطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث عن سيارة عسكرية مسروقة تتبع الحرس الوطني

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:42 ص

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى أي"، أنه يحقق فى واقعة اختفاء عربة عسكرية مصفحة من طراز "هامفى" تتبع قوات الحرس الوطنى الأمريكى فى لوس أنجلوس.

وقال ناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى، وهو الجهاز المسئول عن إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة، إن واقعة سرقة عربة "هامفى" قد تبلغ بها يوم السبت الماضى ولايزال البحث جاريا عنها.

ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالى مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أمريكى لمن يرشد عن العربة المسروقة، وهى تحمل لوحة معدنية برقم "40BSBHQ6"، وقد اختفت من داخل ثكنة كتيبة للحرس الوطنى فى منطقة بيللى بلوس أنجلوس، وتقدر قيمتها بنحو 120 ألف دولار أمريكى.

ويعاقب القانون الأمريكى بالسجن المشددة لمدة لا تقل عن 10 أعوام لكل من يثبت تورطه في سرقة معدات عسكرية فى الولايات المتحدة.

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