روسيا تسجل 21 ألفا و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا انخفاضها لليوم السادس على التوالي، في حين رصدت العاصمة موسكو أدنى عدد للإصابات الجديدة منذ 1 أكتوبر.



وأبلغ مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 ألفًا و152 إصابة، و597 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الحصيلة إلى 3 ملايين و633 ألفًا و952 إصابة، و67 ألفًا و220 وفاة منذ تفشي بداية الوباء.



وبشفاء 25290 شخصا خلال اليوم الماضي وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و27 ألفًا و316 شخصا، فيما تبقى هناك 539 ألفًا و416 حالة نشطة، وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وهبط عدد الإصابات اليومية في موسكو إلى 2452، مع انخفاض الوفيات من 84 أمس إلى 65 اليوم في أدنى حصيلة منذ أسابيع أيضا.



في المقابل، شهدت بطرسبورغ زيادة في الإصابات الجديدة إلى 3347 بعدما كانت عند 3281 أمس، لتبقى المدينة لليوم الثاني على رأس قائمة المناطق الروسية من حيث الإصابات اليومية، مع تسجيل 72 وفاة في أعلى مؤشر للوفيات اليومية على نطاق البلاد.