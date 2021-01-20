تشميع صالة رياضية تعمل دون ترخيص في المنصورة

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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى، اليوم، قرار الغلق الإداري والتشميع لصالة للألعاب البدنية والرياضية "جيم"، لعدم وجود ترخيص عمل له بمنطقة أحمد ماهر.

قادت الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومسئولى رخص المحلات، وإدارة شئون البيئة، والمتابعة الميدانية برئاسة حى غرب المنصورة، برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة للتمكين من إجراء تنفيذ أعمال الغلق.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة أن اللجنة المشكلة مستمرة فى متابعة جميع صالات الجيم، والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية ووجودها القانونى بنطاق الحى.