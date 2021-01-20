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باكستان: نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة‎

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 7:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 7:37 م

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال قريشي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء، "إن باكستان وأمريكا تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة.. وإسلام آباد وواشطن لديهما توافق الرؤي حول عدة من القضايا الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن البلدين تعملان معاً لتعزيز عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

وأضاف أن "باكستان سترحب بالمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقوم الحكومة الباكستانية بإنشائها في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني بمختلف أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها موقف واضح حول حقوق الإنسان.


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