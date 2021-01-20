 محافظ الإسكندرية يكرم 3 أطفال مكفوفين حافظين للقرآن الكريم - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يكرم 3 أطفال مكفوفين حافظين للقرآن الكريم

هدى الساعاتي:
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:10 م

استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، 3 أطفال مكفوفين حافظين للقرآن الكريم، وهم (محمد، وفارس، وملك)، حيث أهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، تشجيعا لهم على مواصلة النجاح والتقدم.

وأعرب الشريف عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال، مقدما الشكر إلى والديهم على الجهد الذي بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لنا ولمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا، مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.


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