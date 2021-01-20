 منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان يدين مقتل موظفين إغاثة - بوابة الشروق
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منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان يدين مقتل موظفين إغاثة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:29 م

أدان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانیة في السودان باباكار سيسي، مقتل ثلاثة موظفين في منظمات إغاثة، أحدهم قُتل مع أسرته، في سياق أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولایة غرب دارفور (غرب السودان).

وأعرب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانیة في السودان، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتیرة العنف في ولاية غرب دارفور، وحث جمیع المعنیین على وقف أعمال العنف فورا، والتي أسفرت عن وقوع العدید من الضحایا، وتدمیر الممتلكات ونزوح السكان.

وشدد على ضرورة سلامة وأمن الأشخاص الذين یتلقون المعونة، وأولئك الذين يتولون القيام بتوزيعها، داعيا إلى محاسبة الجناة.


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