الرئاسي الليبي ينعى ضحايا حريق الأكاديمية البحرية

نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، ضحايا الحريق الذي شب أمس في مبنى الأكاديمية البحرية بمنطقة "جنزور" في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان أصدره اليوم، إن الحريق أعقبه انفجار بمخزن ذخيرة وأدى لمقتل آمر الأكاديمية، عميد أحمد أيوب وآمر الكلية البحرية عميد سالم أبو صلاح، بالإضافة لأحد سكان مخيم نازحي مدينة تاورغاء القريب من الأكاديمية.

بدوره، قال الناطق باسم أركان البحرية الليبية عميد بحّار مسعود إبراهيم، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم، إن "الحريق غير مفتعل، على عكس ما ورد في بعض الأخبار، ولكن أسبابه مازالت غير معلومة".

وأفاد إبراهيم، بأن الحريق بدأ أولاً في مخزن مهمات وملابس محكم الإغلاق بالأكاديمية، مضيفاً: "عندما عُلِم بالحريق بعد فترة من نشوبه؛ تم تحطيم الأبواب فدخل المزيد من الأكسجين، ما أدى لوقوع انفجار ناتج عن ضغط الهواء، ونتج عن الانفجار الذي زادته الرياح القادمة من البحر قوة انشطار الباب ووقوع أحد الأسوار، ومقتل آمر الأكاديمية وآمر الكلية البحرية وأحد المدنيين على الفور، بالإضافة لأضرار مادية لم يتم حصرها بعد".

وأكد العميد إبراهيم فتح تحقيق في الواقعة لتقصي الأسباب، ومنح حقوق الضحايا الذين توفوا أثناء القيام بالواجب الوطني.