باكستان تختبر صاروخا باليستيا ذا قدرة نووية

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن باكستان أجرت تجارب على صاروخ باليستي قادر على إيصال رأس حربية نووية إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومترا.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان: "أجرت باكستان تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي سطح-سطح من طراز (شاهين 3)، يبلغ مداه 2750 كيلومترا".

وأفاد البيان بأن الاختبار، تم لتقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

وأجرت باكستان والهند المنافسة تجارب نووية بفاصل أيام فقط عن بعضهما البعض في مايو 1998.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الدولتان الجارتان في جنوب آسيا على تطوير مخزون سريع النمو من الرؤوس الحربية النووية ونظام إطلاق الصواريخ.

وخاضت باكستان وجارتها النووية الهند 3 حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947.