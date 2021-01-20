فرانس برس: بايدن ينتقل للبيت الأبيض بهدوء تفاديا لأعمال عنف محتملة

‏انتقل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إلى البيت الأبيض بصمت وهدوء، بعيدًا عن الأجواء الشعبية الصاخبة التي تشهدها ‎العاصمة واشنطن خلال حفل تنصيب رئيس جديد.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، طلب بايدن من الحشود، التي تتجمع عادة على الطريق المؤدية للبيت الأبيض، ملازمة المنازل بسبب تفشي كورونا وتفاديًا لأعمال عنف محتملة.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.