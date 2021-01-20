وزير الدفاع التركي: تطورات مهمة المرحلة المقبلة في التعاون مع العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في تقييم لزيارته إلى العراق أجراه في مقر القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية: "مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق".

وأضاف حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب إخراج المسلحين الأكراد من محيط سنجار بالعراق، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

ويجري أكار منذ مساء أمس الأول الاثنين زيارة رسمية إلى العراق، التقى خلالها كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.