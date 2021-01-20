منع رئيس وزراء كوسوفو السابق كورتي من خوض الانتخابات المبكرة الشهر المقبل

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ذكرت تقارير محلية في كوسوفو، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم السماح لرئيس وزراء كوسوفو السابق ألبين كورتي بخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل بسبب إدانة جنائية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها منعت 47 شخصا من المشاركة بسبب انتهاكات لكن دون تسمية أي شخص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من اللجنة قولها إن كورتي من بين المحظورين.

وأكدت ألبولينا هاكشيو من حزب كورتي اليساري القومي التقارير في منشور على موقع فيسبوك.

وقالت إن "المواطنين قلقون بشأن نية استبعاد ألبين من القائمة".

ولم يكن الأمر غير متوقع، حيث ألمحت المحكمة الدستورية في كوسوفو بالفعل إلى مثل هذه النتيجة.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بسبب حدوث مخالفات.