 تقارير: متاحف أوروبا المغلقة تتحول لمراكز تطعيم ضد كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يناير 2021 11:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

تقارير: متاحف أوروبا المغلقة تتحول لمراكز تطعيم ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:14 م

ذكرت صحيفة "آرت" المعنية بمتابعة الحركة الفنية والثقافية في أوروبا، أن عددا من المتاحف والمؤسسات الفنية المغلقة في أوروبا بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد– 19) ، تحولت إلى مراكز للتطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين المتاحف التي تحولت لمراكز للتطعيم، "متحف لندن للعلوم" ، و"متحف بلاك كنترى ليفينج" (BLCM فى مدينة "دادلى" الصناعية في بريطاني، مضيفة أن "متحف ثاكراى للطب" في ليدز بمقاطعة "يوركشاير" في المملكة المتحدة تفوق على المتحفين السابقين ، حيث وفر مساحة لتلقي التطعيمات في ديسمبر الماضى، حيث يقع المتحف في مكان مناسب بجوار مستشفى سانت جيمس.

وفي إيطاليا ، أوضحت الصحيفة أن قلعة "ريفولى" في مدينة "تورينو" تشترك مع مسؤولي الصحة في المدينة لتقديم التطيعمات في صالات العرض الفسيحة في الطابق الثالث ، ليستمتع متلقو المصل باللوحات الجدارية للفنانة السويسرية "كلوديا كونت" المعروضة في هذا الطابق.

وتوقعت انضمام متاحف أخرى محتملة في جميع أنحاء العالم ، منها فرع متحفي "لودر للفنون" و"تايلور" للفنون في نيوجيرسي في الولايات المتحدة، فضلا عن جامعة "كونيز" وعدد من المنتجعات الفاخرة في لاس فيجاس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك