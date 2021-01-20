نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، يختتم غد الخميس فعاليات معرض الكتاب المقام منذ ١١ يناير بقصر ثقافة الفيوم.



وعلى هامش المعرض، قدم قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان: «قضايا ومعوقات النشر» حاضر فيها محمد جمال الدين والكاتب أحمد طوسون، وتناولت قضايا النشر التي تواجه المبدع وما هي إيجابيات وسلبيات النشر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وكيفية حلها، إلى جانب أمسية بعنوان: «مسرح الفيوم الإنجازات والإخفاقات» للمخرج المسرحي عزت زين والفنان المسرحي محمود عبدالمعطي، وإدارة المفكر عصام الزهيري،.



ودارت الندوة، حول أهم الأعمال المسرحية التي قدمت في الفيوم على مر تاريخ المسرح الفيومي كذلك المعوقات التي تواجه صناع المسرح في الفيوم وآليات الحلول.



وتستمر مبادرة "صنايعية مصر" والمقامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، تضمنت عدة ورش منها: "ورشة عجينة من الورق، وورش الخشب".



بينما نظم بيت ثقافة إبشواي، ورشة فنون تشكيلية عن ثورة ٢٥ يناير للفنان أحمد فهمي، وأقام قسم الشباب والعمال ورشة فنية عن «فن الفيلوغرافيا» نفذتها مشيرة الفتاوي.