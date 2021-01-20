 بايدن يتحدث مع المتواجدين أثناء سيره للدخول إلى البيت الأبيض - بوابة الشروق
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بايدن يتحدث مع المتواجدين أثناء سيره للدخول إلى البيت الأبيض

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:15 م

تحدث الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مع الأمريكيين المتواجدين أثناء سيره للدخول إلى البيت الأبيض، وسط تصفيق وتحيه له ولعائلته.
ووصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إلى مقر البيت الأبيض، بعد انتهاء المراسم الرسمية لتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
واصطحب بايدن، زوجته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وعائلته من أولاده وأحفاده.
وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


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