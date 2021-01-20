إصابة 6 رجال شرطة في انفجار لغم غرب أفغانستان

ذكر مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، أن ستة رجال شرطة على الأقل أصيبوا في انفجار لغم، بالقرب من مركز شرطة بإقليم هيرات غرب أفغانستان، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

ووقع الانفجار حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في منطقة "أنجل"، بعد أن تم زرع اللغم بالقرب من مركز الشرطة، طبقا لما ذكره عبد الأحد والي زاده، أحد المتحدثين باسم قائد شرطة الإقليم.

وأضاف أن أربعة رجال شرطة أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

لكن محمد رفيق شيرزاي، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة المحلية، صرح بأن ستة رجال شرطة أصيبوا في الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتابع أن جميع رجال الشرطة الجرحى في حالة مستقرة.

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها عن الحادث.