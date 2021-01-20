 عاهل الأردن يهنئ ‎بايدن لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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عاهل الأردن يهنئ ‎بايدن لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:00 م

هنأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
وحسبما أوردته «cnn العربية»، في خبر عاجل لها، مساء ليوم الأربعاء، أعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، من أجل تحقيق السلام.
وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


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