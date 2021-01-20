ميركل تدعو إلى توخي الحذر حتى مع وصول معدل إصابة كورونا إلى 50

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى التزام أعلى درجات الحذر في التعامل مع جائحة كورونا بالذات عندما يصل معدل الإصابات الجديدة إلى المستوى المنشود عند 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام.

جاء ذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها (د.ب.أ) استنادا إلى ما نقله مشاركون في جلسة افتراضية لكتلة تحالف ميركل المسيحي عن المستشارة اليوم الأربعاء.

وقالت ميركل: "من فضلكم لا ينبغي الاعتقاد بأننا عندما نصل بهذا المعدل إلى 50 حالة أن حياة الصيف ستعود على الفور، وعندئذ سنعود مرة أخرى إلى النمو الأُسِّي"، وأخطرت ميركل النواب بنتائج مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات مساء أمس الثلاثاء.

ووصل معدل الإصابات الجديدة في اليوم إلى 5ر123 حالة.

وذكرت ميركل، وفقا لهذه المعلومات، أنه يجب رفع كفاءة مكاتب الصحة لتتمكن من تتبع سلاسل المخالطات في حالات العدوى مرة أخرى، ونُقِل عن ميركل قولها: "بدون ذلك لن يتاح لنا مجال حركة لإجراءات الفتح".

وحذرت ميركل من أنه في حال الفتح في دول مجاورة مع وصول هذا المعدل على سبيل المثال إلى 100 أو 120 حالة، فإن الوصول إلى الارتفاع الأُسِّي إلى ما يتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، عندئذ يعقب ذلك قيود مرة أخرى تنخفض أعداد الإصابات مرة أخرى على إثرها.

وأوضحت ميركل أنه حسب شدة الإغلاق يمكن مراقبة ما إذا كانت منحنيات الإصابة صارت أكثر أو أقل حدة، لكن هذه الدرجة تتكرر.