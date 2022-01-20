67 ألف طالبة وطالبة بجامعة سوهاج يواصلون أداء امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية مشددة

تواصل جامعة سوهاج، للأسبوع الثالث على التوالي امتحانات الفصل الدراسي الاول، والتي يؤديها ٦٧ الف طالب وطالبة بكلياتها المختلفة، وسط آليات وإجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتحوراته.



وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تنفذ خطة شاملة قبل وأثناء تلك الامتحانات، أقرت جميع إجراءاتها الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية، من بينها استخدام الكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على درجة حرارتهم، وتوفير الكمامات والمطهرات على كل بوابات الدخول، وتوافر الأطقم الطبية للاستعداد لأي من الحالات الطارئة.



وأضاف عبد الخالق أنه تم تجهيز مخيم متسع في فناء الجامعة؛ لاستيعاب اعداد الطلاب في الكليات عالية الكثافة للالتزام بالحد الأقصى للجنة الواحدة بما لا يزيد عن ٢٥ طالبا، كما تم وضع جدول امتحانات موزع على فترتين يوميا بحيث لا تجتمع كليتين من الكليات الأربع عالية الكثافة (آداب- تربية- تجارة- حقوق) في ذات الفترة الامتحانية الواحدة.



وأكد عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تطبيق التباعد الجسدي بكل حزم، حيث تم وضع مسافات بينية لا تقل عن متر ونصف بين كل طالب والذي يليه في جميع الاتجاهات وخاصة اللجان أثناء أدائهم لامتحانات، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير والتهوية الدوري لجميع المنشآت والمرافق، وخاصة اللجان الامتحانية، مشيرا إلى توفير لجان طبية متخصصة داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، بالإضافة إلى تخصيص لجان عزل لأداء الامتحانات في حالة وجود اشتباه أي حالة مصابة بين الطلاب.