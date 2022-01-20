وزير الخارجية الأمريكي: أزمة أوكرانيا لها تداعيات عالمية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يمثل "أزمة لها تداعيات عالمية"، وحذر من مغبة غزو روسيا لأوكرانيا.



وفي أعقاب لقاء له مع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك، قال بلينكن في برلين اليوم الخميس:" بمجرد التخلي عن مبادئ السيادة وتقرير المصير سيرتد المرء إلى عالم تتآكل فيه القواعد التي وضعناها معا على مدار عقود، ثم ستختفي بعد ذلك".



وفي كلمة أمام جمعية "جسر الأطلسي" وهي جمعية معنية بتعزيز التعاون عبر ضفتي الأطلسي، أكد بلينكن على ضرورة عدم السماح لروسيا بأن تنتهك هذه المبادئ دون عقاب.



وأوضح بلينكن أن الصراع في الجمهورية السوفيتية السابقة يدور حول ما إذا لأوكرانيا الحق في أن تكون ديمقراطية " كما يدور الأمر في جوهره حول رفض روسيا لأوروبا الموحدة والحرة والسلمية بعد الحرب الباردة".



كان بلينكن أكد في وقت سابق وحدة بلاده وألمانيا والحلفاء الغربيين في مواجهة أي عدوان قد تشنه روسيا في ظل أزمتها مع أوكرانيا.



وقال بلينكن إن الأمر يتوقف على روسيا إذا ما كانت ستتبع سبيل التصعيد، أو الدبلوماسية.



وأكد الوزير الأمريكي أن موسكو ستجد أمريكا وألمانيا والشركاء الآخرين متحدين.



واتهم بلينكن روسيا بالرغبة في إحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين، وحذرها مجددا من عواقب صارمة حال قيامها بأي زحف لقوات روسية إلى أوكرانيا.



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يتهمان روسيا منذ شهور بالتخطيط لشن اعتداء على أوكرانيا. وترفض موسكو هذه الاتهامات يوميا.



وكان بلينكن بدأ أمس الأربعاء زيارة لأوروبا على خلفية الأزمة، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف غدا الجمعة.