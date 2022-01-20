رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بلاده: جزر ملديف تواجه خطر الانقراض بسبب تغير المناخ

حذر عبد الله شاهد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أول اجتماع تعقده الجمعية في 2022، العالم من مخاطر تغير المناخ، مطالبا بضرورة العمل بصورة جماعية لتفادي آثاره، مشيرا إلى أن بلاده، جزر ملديف، هي واحدة من الدول الجزرية الصغيرة النامية المنخفضة، التي تواجه خطر الانقراض الوشيك، خلال هذا القرن، إذا استمرت مستويات سطح البحر في الارتفاع.



كما تحدث شاهد عن تونغا، قائلا إن الانفجار البركاني والتسونامي الذي أعقب ذلك في 15 يناير يعد مثالا على الدمار الذي تواجهه "الدول الجزرية الصغيرة النامية في كثير من الأحيان"، وحث المجتمع الدولي على التعاون لتقديم المساعدة الممكنة لتونغا.



وتطرق شاهد -أيضا- إلى عمله في مجال المساواة بين الجنسين وأهمية دعم حقوق الإنسان.



كما أشاد بزمالة الأمل، التي تعد مناسبة لتسخير الفرص من أجل تعزيز تمكين الشباب، فضلا عن بنود أخرى في إطار إعادة تنشيط جدول أعمال الأمم المتحدة.



وفي خضم المعاناة التي تسببها متغيرات كوفيد-19، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية التضامن والأمل حيث حدد أولوياته للفترة المتبقية من الدورة 76 للجمعية.



كما حث شاهد المجتمع العالمي على إعادة الالتزام بالإنصاف والمساواة في الحصول على اللقاحات باعتبارها الطريقة الوحيدة للتعافي من الأزمة الصحية العالمية، داعيا إلى الإسراع في إنتاج وتوزيع للقاحات، وإزالة الحواجز التي تحول دون توزيعها.