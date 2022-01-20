بايدن يتعهد بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى رومانيا وبولندا إذا غزت روسيا أوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيادة الوجود العسكري للولايات المتحدة في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الواقعة على الحدود الشرقية للحف؛ مثل: بولندا ورومانيا، إذا ما هاجمت روسيا أوكرانيا .

ورفض بايدن، خلال مؤتمر صحفي له بعد عام من توليه منصبه، فكرة أن إدارته ستسحب قواتها من الدول الأعضاء سابقا في "حلف وارسو"؛ والتي هي أعضاء الآن في حلف الناتو، من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوترات مع روسيا. وذلك بحسب ما أوردت صحيفة رومانيا جورنال الرومانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

جدير بالذكر أن روسيا سبقت أن طالبت الحد من النفوذ العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق.