وزير خارجية أمريكا يؤكد وحدة واشنطن وبرلين والغرب في مواجهة روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، وحدة بلاده وألمانيا والحلفاء الغربيين في مواجهة أي عدوان قد تشنه روسيا في ظل أزمتها مع أوكرانيا.



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، إن الأمر يتوقف على روسيا إذا ما كانت ستتبع سبيل التصعيد، أو الدبلوماسية.



وأكد الوزير الأمريكي أن موسكو ستجد أمريكا وألمانيا والشركاء الآخرين متحدين.



واتهم بلينكن روسيا بالرغبة في إحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين، وحذرها مجددا من عواقب صارمة حال قيامها بأي زحف لقوات روسية إلى أوكرانيا.



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يتهمان روسيا منذ شهور بالتخطيط لشن اعتداء على أوكرانيا. وترفض موسكو هذه الاتهامات يوميا.



وكان بلينكن بدأ أمس الأربعاء زيارة لأوروبا على خلفية الأزمة، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف غدا الجمعة.