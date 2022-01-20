رئيس وزراء اليابان يواصل تشجيع البنك المركزي على إبقاء التضخم في نطاق 2%

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أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن أمله في أن يواصل البنك المركزي الياباني العمل باتجاه هدف التضخم البالغ 2%.

جاءت تصريحات كيشيدا في البرلمان اليوم الخميس بعدما حاول محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا الأسبوع الجاري القضاء على التكهنات بأن البنك المركزي قد يبدأ التحرك باتجاه تطبيع سياسة التخفيف التي يتبعها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كيشيدا، أيضا إنه سوف يترك القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي ولكن البنك والحكومة سوف يواصلان العمل للتغلب على التضخم وتحقيق نمو مستدام تماشيا مع البيان المشترك القائم.

وأضاف أن التعافي الاقتصادي مطلوب قبل التعاطي مع الصحة المالية.

وذكر أمام البرلمان إنه لا يفكر في تعديل ضريبة الاستهلاك لفترة.

وقال إنه يجب أن ترتفع الأجور لأن الأسعار سوف ترتفع.