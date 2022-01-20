البرلمان النمساوي يصوت اليوم على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا

يعتزم البرلمان النمساوي التصويت اليوم الخميس على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بأغلبية واضحة حيث يلاقي تأييدا على نطاق واسع داخل البرلمان، وفي هذه الحالة سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شباط/فبراير.

على الجانب الآخر، ينتقد حزب الحرية النمساوي اليميني هذه الخطة بشدة.

ويجب تطبيق التطعيم الإلزامي على جميع المواطنين الذين لا يقل عمرهم عن 18 عاما. ومن المقرر الحصول على استثناءات للنساء الحوامل وجميع من لا يسمح بتطعيمهم لأسباب طبية.

وفي الوقت الراهن، تلقى حوالي 75% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم في النمسا تطعيما أساسيا كاملا على الأقل. والهدف من الحماية الفعالة للسكان هو الوصول لنسبة 90% من الذين يمكن تطعيمهم.