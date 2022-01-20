بايدن: روسيا ستدفع ثمنا باهظا حال دخول قواتها أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا سوف "تدفع ثمنا باهظا" إذا عبرت أي من قواتها حدود أوكرانيا، بغرض توضيح تصريحات أدلى بها أمس في مؤتمر صحفي.



وذكر بايدن في تصريحات في البيت الأبيض اليوم الخميس أنه أصدر تحذيرات واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حشد 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "كنت واضحا تماما مع الرئيس بوتين. ليس لديه أي سوء فهم. إذا عبرت أي وحدات روسية محتشدة الحدود الأوكرانية، سيكون هذا غزوا سيتم مواجهته برد فعل اقتصادي شديد ومنسق ناقشته بالتفصيل مع حلفائنا كما عرضته بمنتهى الوضوح على الرئيس بوتين".



وأضاف: "لا شك في أنه إذا اختار بوتين هذا، ستدفع روسيا ثمنا باهظا".



وقال بايدن ردا على سؤال من صحفي أمس إن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يتفقوا بعد على كيفية مساءلة موسكو في حال "توغل بسيط".



يشار إلى أن روسيا تنفي أن يكون حشد قواتها عند الحدود مع أوكرانيا بهدف غزو الأخيرة، وبررت هذا الحشد بتواجد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجمهورية السوفيتية السابقة.