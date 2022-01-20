الفاتيكان يعتزم تفحص تقرير عن التعامل مع اعتداءات جنسية في أبرشية ألمانية

أعلن الفاتيكان أنه سيفحص بالتفصيل خلال الأيام المقبلة تقريرا ألمانيًا منشورا اليوم الخميس عن التعامل مع حالات اعتداء جنسية في أبرشية ميونخ وفرايزينج في ألمانيا.



وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي، ماتيو بروني، اليوم إنه سيتم الاطلاع على التقرير حتى يتم التمكن من مراجعة التفاصيل على نحو مناسب.



وأضاف بروني:"تأكيدا على الشعور بالخزي والندم للانتهاكات التي ارتكبها رجال دين بحق قاصرين، فإن الكرسي الرسولي يشدد على قربه من الضحايا ويؤكد على المسار الذي تم بدؤه من أجل حماية الصغار بشكل يضمن لهم بيئة آمنة".



تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر ألقى باللوم على أسقفين ألمانيين سابقين في ميونخ بسوء التعامل مع وقائع الاعتداءات الجنسية بحق قاصرين، كما ألقى التقرير باللوم أيضا على البابا الفخري بنديكت السادس عشر لسوء التعامل مع حالات اعتداء جنسي أثناء فترة توليه رئيس أساقفة أبرشية ميونخ وفرايزينج في الفترة بين 1977 و1982.



يذكر أن بنديكت يعيش منذ استقالته في 2013 من الباباوية في دير في الفاتيكان.