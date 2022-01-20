المبعوث الأمريكي لليمن يبدأ جولة للخليج ولندن لتنشيط جهود السلام

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، جولة تشمل عواصم خليجية ولندن؛ لتنشيط جهود السلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والشركاء الدوليين الآخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم - أن المبعوث الأمريكي الخاص وفريقه سيضغطون على الأطراف المعنية لوقف التصعيد عسكريا واغتنام العام الجديد للمشاركة بشكل كامل في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن ليندركينج سيركز أيضًا على الحاجة الملحة للتخفيف من الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة التي يواجهها الشعب اليمني.

وكان القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد أطلع مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأن 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات يبلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار.

كما أكدت الخارجية الأمريكية ضرورة أن تقدم الجهات المانحة، ولا سيما الجهات الإقليمية، تمويلًا إضافيًا وأن تتخذ جميع أطراف النزاع خطوات لتحسين وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة أزمة الوقود في اليمن.