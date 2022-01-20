محافظ الإسكندرية: رفع 194 ألف طن قمامة من الشوارع خلال أسبوع

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الخميس، إنه تم رفع 194 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال أسبوع، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولًا بأول، مؤكدًا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

فيما تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة النظافة أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

ورفعت الشركة 45 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 149 ألف طن مخلفات طبية، خلال أسبوع.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.