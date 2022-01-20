هازارد يقود ريال مدريد لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا بعد فوز صعب على إلتشي

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اقتنص ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وبعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لتحديد الفريق الفائز.

وتقدم إلتشي في الدقيقة 103 بالشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف سجله إيسكو.

وفي الدقيقة 115 نجح البلجيكي إدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني للريال.

وانضم ريال مدريد إلى ستة أندية أخرى تأهلت لهذا الدور وهي ريال مايوركا ورايو فاليكانو وقادش وريال بيتيس وريال سوسيداد وبلنسية، في انتظار نهاية مباريات هذا الدور بمواجهة تجمع بين أتلتيك بلباو وبرشلونة.

وبدأت المباراة على عكس المتوقع بضغط من لاعبي إلتشي في محاولة منهم لتسجيل هدف مبكر في مرمى ريال مدريد وحارسه الأوكراني أندريه لونين.

وعلى الجانب الأخر اعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي في هجومه على ثلاثي يقوده البرازيلي فينسيوس ومواطنه رودريجو، بالإضافة إلى الصربي لوكا يوفيتش.

وتصدى لونين لضربة رأس من جويدو كارييو مهاجم إلتشي في الدقيقة 25، ليمنع فرصة خطيرة للفريق المضيف.

من جانبه لم يخلق هجوم ريال مدريد العديد من الفرص خلال الشوط الأول، وكان أخطر فرصة له من لاعب الوسط الفرنسي كامافينجا الذي سدد كرة تصدى لها أكسيل فيرنر حارس مرمى إلتشي في الدقيقة 40.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ريال مدريد بسط سيطرته على المباراة، وشن العديد من الهجمات على مرمى إلتشي وحارسه فيرنر.

وسدد مارسيلو لاعب ريال مدريد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى إلتشي في الدقيقة 57.

وتصدى فيرنر لتسديدة من كاسيميرو لاعب وسط الريال في الدقيقة 77 ليواصل تألقه في المباراة.

وسدد فينسيوس كرة أرضية زاحفة في الدقيقة 81، لكن فيرنر تصدى لها وأبعد فرصة أخرى خطيرة للريال.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

وجاءت بداية الشوط الإضافي الأول سريعة، حيث أفصح الفريقان عن نواياهما بحسم اللقاء قبل الوصول إلى ضربات الترجيح.

وسدد جيرارد لاعب إلتشي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكن لونين حارس الريال تصدى لها في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة 102 في الشوط الإضافي الأول، تعرض البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد للطرد بعد تدخله على تيتي مورينتي لاعب إلتشي على بعد مسافة قصيرة من منطقة الجزء.

ونجح إلتشي في استغلال الخطأ الذي احتسبه الحكم بعد طرد مارسيلو، ليسجل جونزالو فيردو هدفا رائعا بعدما سدد كرة اصطدمت بالحائط البشري ثم عادت إليه ليسددها قوية في مرمى لونين، معلنا تقدم فريقه بهدف في الدقيقة 103.

وعلى وقع نتيجة تقدم إلتشي بهدف نظيف، جاءت نهاية الشوط الإضافي الأول.

ولم ينتظر ريال مدريد طويلا في الشوط الإضافي الثاني ليسجل هدف التعادل عن طريق إيسكو في الدقيقة 108، بعدما اصطدمت به بالكرة من تسديدة داني سيبايوس لتسكن شباك إلتشي.

وقبل نهاية الشوط الثاني الإضافي بخمس دقائق، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البلجيكي إدين هازارد، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ديفيد ألابا، ليراوغ حارس مرمى إلتشي ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز للفريق الملكي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الإضافي الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز ريال مدريد 2 / 1، وتأهله لدور الثمانية.