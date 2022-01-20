 أبوتريكة: أحب المنتخب الجزائري للغاية.. وهذه مشكلتهم في كأس أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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أبوتريكة: أحب المنتخب الجزائري للغاية.. وهذه مشكلتهم في كأس أمم إفريقيا

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 6:13 م

أعرب محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حبه للمنتخب الجزائري، كما وجه نصيحة لمحاربي الصحراء قبل مباراتهم مع كوت ديفوار في الجولة الثالثة والحاسمة من كأس الأمم الأفريقية.

ويحتاج منتخب الجزائر للانتصار على كوت ديفوار من أجل الصعود للمرحلة القادمة من كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث أبوتريكة عبر الاستديو التحليلي لقناة بي إن سبورتس قبل لقاء محاربي الصحراء ضد الأفيال:"بحب المنتخب الجزائري جدا، مشكلة منتخب الجزائر إنه يلعب بقلبه، والقلب يغطى على العقل، عندما يكون في توازن تقدمون بطولة مثل بطولة 2019، العقل يجب أن يكون هادئا".

وأضاف:" هناك" زي ما بيقولوا كدا في المعسكر دوشة"، وهذه تؤثر على اللاعبين، فيجب أن يكون هناك استقرارا، والعقل يجب أن يكون هادئا والتركيز في اللمسة الأخيرة".


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