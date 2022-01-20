الرئيس الأوكراني: عدم حدوث زيادة للخطر من غزو روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب، اليوم الأربعاء، إن "المخاطر (من غزو روسي) لم تكن موجودة ليوم، ولم تزداد هذه المخاطر. بل ازدادت فحسب الضجة حولها".

وقال الرئيس لمواطني بلاده: "ليست بلادنا هي التي تتعرض لهجوم نشط، بل أعصابكم، من أجل أن يسيطر عليكم شعور دائم بالرعب".

وحذر الرئيس الأوكرانيين من تكديس السلع، والمسارعة لسحب النقود.

وقال في رسالة مصورة أن الهدف من ذلك هو إضعاف الاقتصاد الأوكراني حتى يضعف تصويت المواطنين بـ "لا" على أمور معينة. ودعا زيلينسكي "وسائل الإعلام إلى أن تكون للمعلومات الجماعية، وليس الهستيريا الجماعية".