 الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر والإجمالي يتجاوز الـ38 مليون حالة - بوابة الشروق
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الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر والإجمالي يتجاوز الـ38 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 8:40 ص

سجلت السلطات الصحية الهندية 317 ألفا و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 249 يوما؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و218 ألفا و773 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الخميس، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 487 ألفا و693 شخصا بعد وفاة 491 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن 223 ألفا و990 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 35 مليونا و807 آلاف و29 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونا و924 ألفا و51 حالة.

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