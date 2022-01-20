دار الشروق تطرح كتاب أربع محاولات للحياة بمعرض الكتاب

يصدر حديثا عن دار الشروق كتاب "أربع محاولات للحياة" لأربعة كُتاب هم: نشوى صلاح؛ استشارية الصحة النفسية، ومروة سمير؛ كاتبة درست الإعلام بكلية الآداب، وأحمد عبد المجيد؛ مهندس كمبيوتر ويعمل حاليًّا مديرًا للنشر بدار الرواق، وأسامة علام؛ طبيب بيطري يعمل ويقيم بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن يشارك بمعرض القاهرة للكتاب في دورته المقبلة ال53.



ونقرأ على غلاف الكتاب: عزيزي القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربعة كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور في الحياة.



كانت الفكرةُ في البداية محاولة لنعرف أنفسنا بشكل أكثر وضوحًا كأصدقاء جمعتهم الكتابة.. ولأننا كنا نكتب فقط بهدف التحرر من أمور لا نفهمها، جاء الكتاب مليئًا بالذكريات والمشاعر والأسئلة. بعضها شديد الخصوصية، لكنه شديد الصدق أيضًا، وكأننا في طقس اعتراف وتطهُّر مما لا نفهم من تجربة حياتنا، وأمام أمور كالاغتراب والموت والكتابة والأبناء، وأمور أخرى. فتحنا قلوبَنا وكتبنا؛ لذلك ستجد نفسك وسط حكاياتنا. ربما ستضحك، وربما ستبكي مما كتبنا، لكنك بالتأكيد ستطرح أسئلتك الخاصة وستندهش من قدرتنا على مواجهة أنفسنا، الأمر الذى أدهشنا نحن أيضًا.



في هذا الكتاب وثيقة طويلة عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادِّعاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمتع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزي القارئ، نحن لا نرغب من كِتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.



جدير بالذكر أن الكتاب شارك في كتابته أربعة كُتاب هم: نشوى صلاح؛ استشارية الصحة النفسية، ومروة سمير؛ كاتبة درست الإعلام بكلية الآداب، وأحمد عبد المجيد؛ مهندس كمبيوتر ويعمل حاليًّا مديرًا للنشر بدار الرواق، وأسامة علام؛ طبيب بيطري يعمل ويقيم بالولايات المتحدة، وصدر للكُتاب الأربعة مجموعة مُتميزة من الأعمال الأدبية.