تحدث نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أداء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي تقام في الكاميرون، مشيرًا إلى أنه يعمل داخل الاتحاد على خلق أجيال جديدة من اللاعبين للفراعنة.

وكان منتخب مصر حقق الفوز أمام منافسه السوداني بهدف وحيد دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، بالبطولة الإفريقية

وقال فينجادا، في تصريحات تلفزيونية عبر الفضائية المصرية: " أداء منتخب مصر تحسن في مباراتي غينيا بيساو والسودان، وتم تحقيق الهدف بالصعود إلي دور الستة عشر".

وأضاف: "منتخب مصر سيؤدي بشكل أفضل في دور الـ١٦ خصوصا أن المباراة ستقام بعد أسبوع وهو ما سيمنح اللاعبين فرصة للاستشفاء والجهاز الفني فرصة لتصحيح الأخطاء".

وواصل: " كيروش أحد المدربين الكبار في عالم التدريب ودوري دعم أي مدرب يتولي قيادة المنتخب، ومنتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين التي تلعب لأندية كبري وليس محمد صلاح فقط".

وعن محمد صلاح، أشار: "صلاح لاعب كبير وعظيم وندعمه بقوة ونأمل أن يظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، ونعمل داخل الاتحاد المصري علي خلق أجيال جديدة من اللاعبين للمنتخب القومي ونسعي لتطوير مستوي اللاعبين من أجل تطوير كرة القدم المصرية ونتطلع للمستقبل".

واختتم: "جلست مع الاتحاد الجديد وناقشنا العديد من الملفات المتعلقة بخطط العمل المستقبلية".